Μπασκετικές “νουθεσίες” και στη Μύκονο ο Πιτίνο (ΦΩΤΟ)

Μπορεί να επέλεξε το νησί των… ανέμων για τις φετινές του διακοπές στην Ελλάδα, όμως ο Αμερικανός τεχνικός δεν αποχωρίζεται ποτέ την “πορτοκαλί θεά”, όπως και τα… μπλουζάκια των Αϊόνα Gaels που καθοδηγεί στο NCAA από το 2020.

Η τοπική ομάδα του νησιού και φιλόδοξη δύναμη στο ελληνικό μπάσκετ, ο ΑΟ Μυκόνου, άδραξε την ευκαιρία και κάλεσε τον “Hall Of Famer” προπονητή να νουθετήσει τα νεαρά παιδιά με τις συμβουλές του. Η τεχνογνωσία του και οι παραστάσεις του είναι μοναδικές, ενώ αρκετοί παίκτες είδαν την καριέρα τους να απογειώνεται στο πλάι του, όπως ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Το “tweet” του ΑΟ Μυκόνου για την παρουσία του Ρικ Πιτίνο στο καμπ τους:

Πρόσφατα, μάλιστα, είχε συνάντηση και με τον Δημήτρη Διαμαντίδη:

Great talking basketball with Greek legend Dimitris Diamantidis- great player and even a better person! pic.twitter.com/uHnyxht66N

— Rick Pitino (@RealPitino) June 5, 2022