Ο αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να αλλάξει την… τύχη της Γαλλίας

Μια άτυχη στιγμή, δύο αδέρφια, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Πώς ο τραυματισμός του Λούκας και η συμμετοχή του Τεό Ερναντές μπορεί να αποδειχθεί κομβική στην προσπάθεια των “τρικολόρ” για το… όνειρο του back to back.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έχασε τον Λούκας Ερναντές από τραυματισμό στο γόνατο 10 λεπτά μετά την έναρξη των υποχρεώσεων και την νίκη της Γαλλίας με 4:1 επί της Αυστραλίας το βράδυ που οι «τρικολόρ» ξεκίνησαν την υπεράσπιση του «θρόνου». Ο Ερναντές έπεσε άβολα, καθώς ο Μάθιου Λέκι μετέφερε τη μπάλα μπροστά από τα δεξιά, και αυτό έδωσε στον Αυστραλό εξτρέμ την ευκαιρία να βάλει την μπάλα απέναντι από το τέρμα για να νικήσει ο Κρεγκ Γκούντγουιν τον Ούγκο Γιορίς. Στη θέση του ήρθε ο αδελφός του, Τεό Ερναντές και ενώ οι τραυματισμοί των Πογκμπά, Καντέ, Μπενζεμά και Νκουκού θα θεωρούνταν κατάρα, ο τραυματισμός του Λούκας θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ των νικητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018.

Ο Ντεσάμπ παρέταξε στην πρεμιέρα, μια τετράδα των Μπέντζαμιν Παβάρ και Ερναντές στα άκρα και των Ιμπραΐμα Κονάτε και Νταγιόν Ομπαμεκάνο στο κέντρο. Είναι μια αμυντικά υγιής γραμμή πίσω, αλλά υπάρχει έλλειψη επιθετικής ώθησης από τα πλάγια μπακ. Τόσο ο Παβάρ όσο και ο Λούκας Ερναντές είναι σέντερ μπακ κατά κύριο λόγο, με τον δεύτερο να εμφανίζεται συχνά στην… καρδιά της άμυνας για την ομάδα της Μπάγερν Μονάχου, οπότε η σύνδεση μεταξύ άμυνας και μεσαίας γραμμής φάνηκε αδύναμη. Καθώς λοιπόν η Αυστραλία προηγήθηκε αιφνιδιαστικά έναντι της Γαλλίας, αυτή η έλλειψη συνοχής ήταν εμφανής.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο του αστέρα της Μπάγερν να έχει ήδη τελειώσει, είναι εφικτό να υποδηλωθεί ότι η Γαλλία είναι πολύ πιο ισχυρή ομάδα μπροστά με τον Τεό να ξεκινάει από τα αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Γάλλος παίκτης της Μίλαν, ως ένα καθαρό αριστερό μπακ με πολλές επιθετικές αρετές, πατάει πολύ ψηλά στο χορτάρι, αποτελεί κίνδυνο και χρειάζεται την προσοχή της αντίπαλης άμυνας, αυτό έχει δώσει μεγάλη ώθηση στον Κιλιάν Εμπαμπέ, ο οποίος με την παρουσία του Τεό στο παιχνίδι, βρίσκει χώρους να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.

Ο Τεό βέβαια θέλει πάνω από όλα να αφιερώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στον αδελφό του Λούκας.

«Όταν με κάλεσε ο προπονητής, ήταν πηγή υπερηφάνειας και ήμουν ακόμη πιο χαρούμενος γιατί ο αδερφός μου ήταν εκεί», είπε.

«Δεν είναι εύκολο για αυτόν γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος τραυματισμός. Μιλάω μαζί του κάθε μέρα, μου λέει ότι πρέπει να φέρω το Μουντιάλ σπίτι. Είμαστε διαφορετικοί. Είναι αλήθεια ότι του αρέσει περισσότερο να αμύνεται και μου αρέσει περισσότερο να επιτίθεμαι. Όταν τον είδα στο έδαφος δεν ήταν εύκολο για μένα. Θέλω να του αφιερώσω το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Γαλλία στον δρόμο για τα ημιτελικά, επικράτησε στους ομίλους των Αυστραλών με 4:1, της Δανίας με 2:1, ενώ ηττήθηκε από την Τυνησία στο μοναδικό παιχνίδι που δεν αγωνίστηκε ο Τέο. Στους “16” απέκλεισε την Πολωνία με 3:1, ενώ στους “8” “υπέταξε” την Αγγλία με 2:1. Ο δρόμος προς τον τίτλο περνάει από το σκληροτράχηλο Μαρόκο στον σημερινό (14/12) ημιτελικό και μένει να φανεί αν η Γαλλία θα κάνει το πολυπόθητο back to back και αν ο Τεό κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.//

11 – Only Antoine Griezmann (17) and Lionel Messi (16) made more chances created than Theo Hernández (11) in the #FIFAWorldcup 2022. Thruster. pic.twitter.com/oI5bWusIsS

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 12, 2022