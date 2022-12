Όλα όσα γνωρίζουμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Το φορμάτ, τα γήπεδα, ο δρόμος για τον τελικό, αλλά και οι ώρες της επόμενης εκδοχής της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, έλαβε τέλος με την στέψη της Αργεντινής ως Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και τον… βασιλιά Μέσι να κάθεται στον θρόνο του. Το πρώτο χειμερινό Μουντιάλ της ιστορίας ολοκληρώθηκε και ήταν σίγουρα… συναρπαστικό. Η διοργάνωση μπορεί να επιστρέφει στους καλοκαιρινούς μήνες αλλά τίποτα δεν θα μείνει ίδιο σε τέσσερα χρόνια.

Η επόμενη εκδοχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα λάβει χώρα σε τρία διαφορετικά κράτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Αυτό σημαίνει ξενύχτι για τους Ευρωπαίους θεατές, καθώς οι ώρες της διεξαγωγής των αγώνων θα προσαρμοστούν στα δεδομένα. Οι μετακινήσεις στο Κατάρ, ήταν ένα πολύ μεγάλο υπέρ, αφού τα γήπεδα του Μουντιάλ είχαν απόσταση μιας ώρας μεταξύ τους, ενώ το 2026 σε τρείς χώρες, τα δεδομένα αλλάζουν. Το πλάνο της FIFA για 48 ομάδες, και μόλις 5 εβδομάδες διάρκειας δυσχεραίνει την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα ξέρουμε όμως για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής έως τώρα:

Θα υπάρχουν περισσότερες ομάδες από ποτέ:

🚨The New Format of the 2026 FIFA World Cup;

👕 48 teams

🏙️ 16 host cities

🏟️ 12 groups of 4

🔝 2 qualify + 8 best third-placed teams

🏆 Last 32 knock-out round

🔥 104 TOTAL GAMES#FIFAWorldCup pic.twitter.com/5ukGdEkeMa

