Ξεκαθαρίζει το θέμα Μπέτις – Παπασταθόπουλος

Πολύ κοντά στο να γίνει κάτοικος Ισπανίας είναι ο Έλληνας στόπερ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τους Ανδαλουσιανούς και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όλα θα ξεκαθαρίσουν μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Τα ισπανικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνονται, με τον Ιταλό ρεπόρτερ να γράφει το πρωί της Τετάρτης (11/10), πως η Ρεάλ Μπέτις θα καταλήξει σύντομα σε μία τελική απόφαση σχετικά με την περίπτωση του Σωκράτη Παπασταθόπουλου.

Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας από όταν αποχώρησε επίσημα από τον Πειραιά και η προτίμησή του φαίνεται να είναι η Ισπανία. Η Μπέτις αναλύει την περίπτωση του Παπασταθόπουλου, διότι χρειάζεται αντικαταστάτη του τραυματία Μαρκ Μπάρτρα.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή για τον 35χρονο κεντρικό αμυντικό, θα είναι το τέταρτο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης στο οποίο θα έχει αγωνιστεί, μετά την Premier League, την Serie A και την Bundesliga. Στην Αγγλία, ο Σωκράτης αγωνίστηκε στην Άρσεναλ, στην Γερμανία στην Μπορουσία Ντόρτμουντ και στην Ιταλία στις Τζένοα και Μίλαν.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας στέκεται αυτή τη στιγμή στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της La Liga, μετρώντας 13 βαθμούς, με τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες.//ΓΑ

