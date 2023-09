Τακτική και Ίσακ απέκλεισαν τη Σίτι από το Carabao Cup

Με μία φανταστική επίδειξη τακτικής και προπονητικής, η Νιούκαστλ του Έντι Χάου απέκλεισε με 1-0 το σταθερό φαβορί του Carabao Cup στο “Σεντ Τζέιμς Παρκ”, σκοράροντας στο 53′ και κρατώντας μακριά τους “πολίτες” από τα καρέ του Νικ Πόουπ μέχρι το τέλος.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς ανήκε στους “πολίτες”, με τον Άλβαρεζ να βρίσκει λίγο χώρο και να σουτάρει στο 18′, όμως ο Πόουπ είχε την απάντηση. Οι “καρακάξες” είδαν την κατοχή των αντιπάλων τους να ανεβαίνει σε ασύλληπτα νούμερα, αλλά δεν πτοήθηκαν και στην μία και μοναδική τους καλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου απείλησαν σοβαρά. Ο Μέρφι σούταρε χαμηλά από καλή θέση στην περιοχή, όμως ο Ορτέγκα είπε το μεγάλο “όχι”, διώχνοντας σε κόρνερ.

Οι αλλαγές του Έντι Χάου στις αρχές του δευτέρου μέρους “έπιασαν τόπο”, δίνοντας άλλη δυναμική στους γηπεδούχους. Έπειτα από όμορφη συνεργασία, η Νιούκαστλ έφτασε στην μικρή περιοχή της Σίτι και έπειτα από προσπάθεια και πάσα ακριβείας του Ζοέλιντον, ο Ίσακ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 53′.

⚽️ Last year’s finalists go in front!#EFL | @NUFC pic.twitter.com/sSCrWhOlQc

