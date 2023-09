Στη Λυόν ο Γκατούζο, αντικαθιστά άμεσα τον Μπλαν

Μερικούς μήνες μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τη Βαλένθια, ο Ιταλός προπονητής είναι έτοιμος για την επιστροφή του στους πάγκους, καθώς η Λιόν τον θέλει για διάδοχο του Λοράν Μπλαν στο “τιμόνι” της ομάδας.

Με τον Γάλλο τεχνικό να αποτελεί παρελθόν για τους “λιονέ“, ο Τζενάρο Γκατούζο είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των πάλαι ποτέ πρωταθλητών Γαλλίας.

Σύμφωνα με τον Νίκολο Σίρα, η διοίκηση της Λιόν έχει καταλήξει στον 45χρονο Ιταλό και σκοπεύει να του προσφέρει διετές συμβόλαιο. Μάλιστα, τα ιταλικά δημοσιεύματα τονίζουν πως μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες έχουν απομείνει, για να ολοκληρωθεί και τυπικά το “ντιλ”.

Rino #Gattuso leading the race to become the new coach of #OlympiqueLyonnais. Ready a contract until 2025. #transfers #OL https://t.co/cgJbEmFdAa

